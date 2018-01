Bombardier springt hoch - Darf wohl doch C-Serie in USA liefern Deutsche Börse lässt Pläne für Derivateplattform in Singapur fallen. Stattdessen wird in Frankfurt länger gehandelt, Interview HB, S. 30 IPO/'FAS': Deutsche Bank bringt Vermögensverwaltung vor Ostern an die Börse Hochtief winkt Auftrag für Bahn-Projekt am Flughafen Los Angeles Porsche-Macan mit 3,0-Liter-Dieselmotor soll erneut in die Werkstatt publity erwartet Jahresergebnis 2017 unter dem Vorjahr IPO/Kreise: Siemens Healthineers soll noch vor Ostern an die Börse Tui will noch mehr Flieger und Hotels kaufen, Interview mit Vorstandschef Friedrich Joussen, FAZ, S. 21 Voltabox will seinen Umsatz 2018 mehr als verdoppeln - EBIT-Marge von rund 10 Prozent geplant...

