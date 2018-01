Ripple, Ethereum und Bitcoin sind keine Währungen, es sind Rohstoffe für Spekulationen, sagte der Leiter der FinTech Abteilung der Bank of Japan (BoJ) am Sonntag in einem Interview. "Wir planen nicht eine eigene Kryptowährung auszugeben, da dafür keine Nachfrage besteht." "Ist eine Digitalwährung in einem Land überhaupt nötig, in dem das bargeldlose ...

