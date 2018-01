Tausende neue SPD-Mitglieder dürfen über das Schicksal der GroKo mitentscheiden. Währenddessen stocken die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD schon wieder. Viel Zeit für Kompromisse bleibt nicht.

Ohne sichtbare Annäherungen bei den Streitthemen Migration und Gesundheit sind CDU, CSU und SPD in ihre Koalitionsverhandlungen gestartet. Dagegen gab es Fortschritte beim Thema Landwirtschaft. SPD-Chef Martin Schulz hielt sich trotz parteiinternen Drucks die Option offen, als Minister in ein viertes Kabinett Merkel zu gehen.

Spannend wird die Frage danach, ob er überhaupt die Möglichkeit dazu kommt. Nach Ende der Koalitionsverhandlungen will die SPD den Vertrag ihren Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Vom Ergebnis macht die Partei den Eintritt in eine Regierung abhängig. An der Entscheidung sollen sich auch alle Neumitglieder beteiligen dürfen. "Das ist ein Termin, der in der Zukunft liegen wird, wir wollen ja ermöglichen, dass die Menschen, die jetzt eintreten, auch mit abstimmen dürfen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Allerdings, und das ist die Ausgangsvoraussetzung: Wer jetzt in die SPD eintritt, sollte das auch dauerhaft machen wollen und nicht nur für die eine Abstimmung." In den vergangenen Wochen sind mehrere tausend Menschen in die Partei eingetreten.

Der SPD-Parteivorstand will an diesem Montag über einen Stichtag reden, ab dem Neumitglieder nicht mehr stimmberechtigt sind. Klingbeil betonte, dies sei normal, das gebe es bei jedem Mitgliedervotum: "Das hat eine technische Dimension, weil wir sagen müssen, bis zu diesem Zeitpunkt muss Du Mitglied sein, um mitstimmen zu dürfen." Aber er freue sich über jeden, der die Zukunft der SPD mitgestalten wolle.

Bei den Koalitionsgesprächen zwischen Union und SPD hakt es derweil am Sonntagabend schon wieder. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sprach am frühen Montagmorgen nach dem Treffen der 15 Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD von einem "sehr intensiven Gespräch". Alle Seiten betonten trotz anhaltender Differenzen in Kernthemen ihre Bereitschaft zu Kompromissen. Es werde "intensiv gearbeitet und auch hart um Lösungen gerungen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), in einem mit allen Seiten abgestimmten Statement.

Man habe sehr intensiv über Arbeitsmarktpolitik, Migrationspolitik, Gesundheitspolitik diskutiert. Aus Parteikreisen hieß es, vor allem beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus sei man nicht weitergekommen. Die Arbeitsgruppe Migration sei beauftragt worden, im Laufe des Montags Lösungsmodelle zu erarbeiten. Die SPD will bei den Verhandlungen eine weitergehende Härtefallregelung für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus erreichen.

In der Arbeitsgruppe Migration hatte es nach Angaben aus Teilnehmerkreisen zu Beginn einen Schlagabtausch ...

