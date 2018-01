Jetzt ist es offiziell.



Berichte sorgten letzte Woche für Aufregung, dass Celgene (WKN:881244) plant, Juno Therapeutics (WKN:A12GMP) aufzukaufen. Beide Unternehmen kommentierten die Gerüchte damals nicht. Aber am Montagmorgen bestätigte Celgene, dass es Juno für 9 Milliarden kauft.



Das Geschäft war offensichtlich ein großartiger Deal für die Juno-Aktionäre, die ihre Positionen in weniger als einer Woche fast verdoppelt haben. Aber ist die Übernahme für Celgene-Investoren auch so gut? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage.

Was Celgene bekommt

Der große Preis für Celgene ist Junos Kronjuwel JCAR017. Die chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie (CAR-T) wird von einigen Beobachtern aufgrund ihres Wirksamkeits- und Sicherheitsprofils als potenziell bestes Produkt ...

