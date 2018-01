Nachdem die Wirecard Aktie in den letzten Tagen unter einer gezielten und gut getimten Shortattacke litt, sind am frühen Montagmorgen Kursgewinne zu sehen. Der Aktienkurs des süddeutschen Konzerns beendete den XETRA-Handel am Freitag bei 97,46 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...