Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank nach zuletzt gutem Lauf der Aktie von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel aber von 11,40 auf 11,60 Euro angehoben. Mittlerweile sei im Aktienkurs eine viel zu hohe Eigenkapitalrendite der Bank im Jahr 2020 eingepreist, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Finanzkonzern werde von steigenden Zinsen profitieren und auf der Kostenseite gebe es Fortschritte. All das werde aber mehr als ausreichend vom Kurs reflektiert./mis/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2018-01-29/08:31

ISIN: DE000CBK1001