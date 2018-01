Der DAX auf der Suche nach solider Unterstützung hat sich mit Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Er schaffte ein Plus von 0,31 Prozent und stieg auf 13.340,17 Punkte im Xetra-Handel. Trotz des neuen Rekordhochs am Dienstag bei 13.596 Punkten erzielte der DAX auf Wochensicht nur ein Minus von 0,7 Prozent. In der zweiten Wochenhälfte verbuchten alle Indizes der DAX-Familie (MDAX, SDAX und TecDAX) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...