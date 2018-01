Frankfurt - Die EZB zögert weiter, das Ende der expansiven Geldpolitik einzuläuten, so die Deutsche Börse AG.Die Notenbanker hätten am gestrigen Donnerstag den zentralen Zinssatz, zu dem sich Banken im Euroraum Geld leihen würden, bei 0 Prozent gelassen. Der Strafzins für Banken, die über Nacht Liquidität bei der EZB parken würden, bleibe bei minus 0,4 Prozent. Die Notenbank habe außerdem bestätigt, dass die Anleihekäufe noch bis mindestens Ende September fortgesetzt werden sollten, eine Ausweitung sei noch nicht ausgeschlossen worden. "Im EZB-Rat ist es offenbar umstritten, ob schon beim nächsten Treffen am 8. März die Märkte mit etwas veränderten Formulierungen auf ein Ende der lockeren Geldpolitik vorbereitet werden sollen", bemerke Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank.

