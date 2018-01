Das Analysehaus RBC Capital hat Diageo von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 2600 auf 2400 Pence gesenkt. Die Investitionen dürften weniger aggressiv gekürzt werden, als er zunächst vorausgesagt habe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Aktie des Spirituosenherstellers sei inzwischen auch viel Positives eingepreist./ajx/bek Datum der Analyse: 29.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2018-01-29/08:40

ISIN: GB0002374006