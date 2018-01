Liebe Leser,

nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Geschäftszahlen von Apple - diese sollen am 1. Februar bekannt gegeben werden. Vorher gab es noch eine interessante Neuigkeit, denn am Samstag (27. Januar) eröffnete in Seoul der erste "Apple Store" in Südkorea. Und Apple lässt sich nicht lumpen: 140 Mitarbeiter(innen) hießen am Samstag Besucher(innen) willkommen. Alle aktuellen Produktlinien sowie diverses Zubehör sollen dort präsentiert werden, mit interaktiven Displays ... (Peter Niedermeyer)

