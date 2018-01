Gestützt vor allem durch gute Ergebnisse einzelner Unternehmen haben Europas Börsen am Freitag ihren Erholungskurs fortgesetzt. In Frankreich präsentierte LVMH die Zahlen, der Luxusgüterkonzern konnte sowohl gute Ergebnisse als auch einen optimistischen Ausblick vornehmen, die Anleger honorierten dies mit einem Kurssprung von fast 5,0%. Das verschaffte auch Mitbewerbern einiges an Rückenwind - Kering etwa verzeichnete ein Plus von mehr als 2,5%. Umgekehrt die Situation bei Givaudan, der Schweizer Hersteller von Aromen und Duftstoffen befürchtet steigende Rohstoffkosten und dadurch geringere Erträge, der Titel büßte 1,7% ein. Von einer Kaufempfehlung durch Merrill Lynch profitierte Michelin und gehörte mit einem Plus von 2,3% zu den...

