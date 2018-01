Von Adam Clark

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Finanzkonzern ING Groep übernimmt die Mehrheit von 75 Prozent an dem niederländischen Bezahldienstleister Payvision. Payvision wird den Angaben zufolge mit 360 Millionen Euro bewertet. Die Akquisition werde die Dienstleistung von ING für Geschäftskunden erweitern, vor allem im Bereich E-Commerce, teilte das Unternehmen mit.

Das Management von Payvision werde einen Anteil von 25 Prozent an dem Unternehmen behalten und es auch weiterhin führen. Der Bezahldienstleister wurde 2002 gegründet und ist heute in zehn Städten in den USA, Europa und Asien vertreten.

Die Transaktion soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden und werde sich nicht wesentlich auf die harte Eigenkapitalquote Tier 1 von ING auswirken.

January 29, 2018

