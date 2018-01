Frankfurt - Während an der Wall Street immer neue Rekordmarken erreicht werden, kommt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht richtig in Schwung, so die Analysten der Helaba. Der weiterhin über der 1,24er Marke notierende Euro belaste das Sentiment, nennenswerte, positive Impulse blieben zuletzt Mangelware.

