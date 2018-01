TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden: In Südkorea und Australien ging es aufwärts, in China samt Hongkong abwärts und die Kurse in Japan traten auf der Stelle.

Der anhaltende Rekordlauf an der Wall Street ließ die Investoren in Asien damit weitgehend kalt. Die Anleger schauten derzeit vor allem auf die Berichtssaison der Unternehmen, erklärte ein Beobachter.

Der japanische Nikkei 225 schloss 0,01 Prozent tiefer bei 23 629,34 Punkten. Damit notiert er allerdings weiterhin nahe seines Höchststands seit 1991.

Der Hongkonger Hang Seng verlor derweil bis zum späten Handel ein knappes halbes Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China startete sogar 1,81 Prozent tiefer bei 4302,02 Punkten in die Woche./das/men

ISIN XC0009692440 JP9010C00002 XC0006013624 CNM0000001Y0

