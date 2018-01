Der EUR/USD blieb am Freitag unter der 1,25, während die Trump Rede in Davos keine neuen Impulse auslöste, erklären die Danske Bank Analysten. EUR/USD technische Analyse "Nach der jüngsten Rallye muss sich die neue Handelsrange des Paares erste noch etablieren. Da uns in dieser Woche einige wichtige Daten und die FOMC Sitzung am Mittwoch erwarten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...