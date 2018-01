Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise steigen im Dezember moderat

Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember moderat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, zog der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent an. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Importpreise um 1,1 Prozent. Die Steigerungsraten entsprachen den Prognosen von Volkwirten. Im November waren die Importpreise um 0,8 Prozent im Monats- und um 2,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Ifo-Exporterwartungen sinken zu Jahresbeginn

Die sehr gute Stimmung bei den deutschen Exporteuren normalisiert sich zum Jahresstart. Die Ifo-Exporterwartungen sanken im Januar auf 16,6 von 19,7 Saldenpunkten im Dezember, wie das Institut mitteilte. Nach dem sehr guten letzten Halbjahr 2017 bei den Exporten erwarten die Unternehmen zunächst etwas weniger starke Zuwächse.

Japans Regierung kündigt strenge Auflagen für Krypto-Börse Coincheck an

Nach dem Diebstahl von umgerechnet 430 Millionen Euro bei der japanischen Kryptowährungs-Handelsplattform Coincheck hat die Regierung in Tokio strenge Auflagen angekündigt. Die Finanzaufsichtsbehörde (FSA) werde anordnen, dass Coincheck ihre Geschäftstätigkeit verbessere, insbesondere den Kundenschutz, wie Regierungssprecher Yoshihide Suga sagte. Die FSA werde die Börse dabei eng überwachen.

Union und SPD verhaken sich beim Thema Flüchtlinge

Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen beim Thema Flüchtlinge verhakt. Die Gespräche in der CDU-Zentrale in Berlin wurden in der Nacht zum Montag kurz vor 02.00 Uhr nach knapp neun Stunden vorerst vertagt. Aus Verhandlungskreisen hieß es, es solle nun zunächst auf Fachebene weiter über Lösungsmöglichkeiten gesprochen werden. "Es wird hart gearbeitet und auch intensiv um Lösungen gerungen", sagte CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer nach Abschluss der Gespräche mit Blick auf die langen und schwierigen Verhandlungen.

Spanisches Gericht blockiert Puigdemonts Wahl zum Regionalpräsidenten

Spaniens Verfassungsgericht hat eine Rückkehr von Carles Puigdemont ins Amt des katalanischen Regionalpräsidenten vorerst blockiert. Das Madrider Gericht gab am Samstagabend einem Eilantrag der Zentralregierung statt, die eine neuerliche Wahl des abgesetzten Regierungschefs verhindern will. Die Richter entschieden, Puigdemont könne sich nur dann vom Regionalparlament in Barcelona wählen lassen, wenn er persönlich anwesend sei. Eine Wahl aus seinem belgischen Exil erklärten sie für unzulässig.

Trump wirft Europäischer Union unfaire Handelspraktiken vor

US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union unfaire Handelspraktiken vorgeworfen und mit Konsequenzen gedroht. "Wir können unsere Produkte da nicht reinbekommen", sagte Trump in einem Interview mit dem britischen Sender ITV laut Vorabauszügen vom Sonntag. "Und trotzdem schicken sie ihre Produkte zu uns - keine Steuern, sehr wenige Steuern. Es ist sehr unfair."

Bewaffnete greifen Militärakademie in Kabul an

Mehrere Bewaffnete haben am frühen Montagmorgen einen Angriff auf eine Militärakademie der afghanischen Hauptstadt Kabul gestartet. Der Angriff auf die Marschall Fahim-Akademie dauere noch an, sagte ein Sicherheitsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Einige Angreifer seien bei dem Versuch, auf das Gelände vorzudringen, getötet worden, fügte er hinzu.

