Sanofi hat Nachholbedarf im Pharmageschäft und kauft darum im Biotech-Bereich zu. Mit der belgischen Biotechfirma Abylnx übernehmen die Franzosen ein vielversprechendes Produktportfolio.

Die Übernahmewelle im Biotechbereich geht weiter: Für 3,9 Milliarden Euro will der Pharmariese Sanofi die belgische Biotechfirma Ablynx übernehmen. Der französische Konzern, aktuell die Nummer drei der europäischen Pharmabranche, setzt sich damit gegen den Konkurrenten Novo Nordisk durch, der ebenfalls an Ablynx interessiert war und Anfang des Jahres eine Übernahme-Offerte im Volumen von rund 2,6 Milliarden Euro publik gemacht hatte.

Dieses Angebot hatte das Ablynx-Management zurückgewiesen, und kann sich damit nun bestätigt sehen. Sanofi zahlt nun rund 50 Prozent mehr als Novo geboten hatte. Der Deal wurde von den Aufsichtsgremien beider Konzern abgesegnet.

Die Transaktion bestätigt einmal mehr das starke Interesse von etablierten Pharmakonzernen an Zukäufen im Biotechsektor. So erwarb der US-Pharma- und Biotechkonzern Celgene in den vergangenen ...

