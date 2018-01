St. Gallen - Vor zwei Jahren fürchteten sich die Finanzmärkte vor einer Deflation. Die Zentralbanken begründeten ihre Geldschwemme damit. Die Pessimisten sahen sich in ihren Prognosen für «japanische Verhältnisse» bestätigt und die Aktienmärkte stotterten. Negative Inflationsraten hat man in den meisten Ländern jedoch nie gesehen. Das Wachstum der Weltwirtschaft ist heute so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Einzelne Volkswirtschaften wie diejenigen Deutschlands oder der USA nähern sich der Überhitzung.

Dennoch ist die Geldpolitik der Zentralbanken mit dem Hinweis auf eine zu tiefe Inflation immer noch expansiv. Die Fed begründet damit ihre Politik der langsamen Zinserhöhung. Für die EZB ist es der Anlass, trotz überdurchschnittlichen Wachstumsraten immer noch mit der grossen Keule zuzuschlagen. Das beruhigt die Finanzmärkte und lässt die Anleger von goldenen Zeiten und neuen Aktienhochs träumen. Sollte die Inflation an Dynamik zulegen und die Zentralbanken unter Druck geraten, restriktiver zu werden, wäre ein böses Erwachen der Anleger die Folge.

Die aktuellen Inflationsraten sind tief und es zeigt sich kein Trend nach oben. In den USA hat der Inflationsdruck im letzten Jahr gar abgenommen. Der wichtigste Inflationsindikator für die Fed, die PCE Kernrate, liegt mit 1.5% deutlich unter den angestrebten 2%. In der Eurozone verläuft die Inflationsentwicklung bei 1.4% stabil. Auch in Deutschland ist mit 1.7% kein überdurchschnittlicher Preisdruck erkennbar. In der Schweiz ist die Inflationsrate in den letzten Monaten deutlich gestiegen, liegt mit einem Wert von 0.8% aber ...

