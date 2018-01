Seite heute Morgen können interessierte Anleger eine neue Anleihe zeichnen: Die REA Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH mit Sitz in Kempten möchte bis zu 75 Mio. EUR platzieren. Am Anleihemarkt ist REA keine Unbekannte. In der Übersicht: Emittent Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH mit Sitz in Kempten (Allgäu) / Bundesrepublik Deutschland Volumen bis € 75. Mio. ISIN / WKN DE000A2G9G80 / A2G9G8 ...

