BERLIN (Dow Jones)--Die SPD kommt unter ihrem Vorsitzenden Martin Schulz nicht aus dem Umfrage-Keller heraus. Laut dem neusten RTL/N-TV-Trendbarometer des Forsa-Instituts kommen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent. Sie liegen damit nur 6 Punkte vor der AfD (12 Prozent). CDU und CSU könnten mit 34 Prozent rechnen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die FDP liegt in der Umfrage bei 9 Prozent, die Grünen erreichen 12 Prozent, die Linke holt 10 Prozent.

SPD-Chef Schulz wird in der Umfrage noch härter abgestraft als seine Partei. Wenn der Kanzler direkt gewählt werden könnte, käme Schulz auf 15 Prozent. Amtsinhaberin und CDU-Chefin Angela Merkel bekommt derzeit 47 Prozent Zustimmung.

Schulz mit wenig Rückhalt

"Nach dem knappen Votum des SPD-Parteitags für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU und seinem in vielen Medien als schwach bewerteten Auftritt auf dem Parteitag fällt der SPD-Chef bei der Kanzlerpräferenz um drei Prozentpunkte auf seinen bislang schwächsten Wert", kommentierte Forsa-Chef Manfred Güllner. Schulz hatte nach der Nominierung zum Kanzlerkandidaten im Februar 2017 immerhin bei 37 Prozent gelegen.

Besonders bitter für Schulz: Nicht einmal die Hälfte der SPD-Anhänger (46 Prozent) würde sich im Fall einer Kanzlerwahl laut Umfrage für ihn entscheiden. Hingegen würden 90 Prozent der Unions-Anhänger für Merkel votieren. 38 Prozent der Wahlberechtigten würden sich für keinen von beiden entscheiden.

53 Prozent halten Parteien für inkompetent

In der gesamten Bevölkerung ist nur ein Drittel der Überzeugung, Schulz sei der richtige Parteichef. 50 Prozent hingegen urteilen, dass ein anderer besser geeignet wäre. Auch von den SPD-Wählern lehnen der Umfrage zufolge inzwischen 45 Prozent Schulz ab - nur 46 Prozent halten ihn für den richtigen Mann an der Spitze.

Von denjenigen, die Schulz für ungeeignet halten, würden jeweils 20 Prozent am liebsten Andrea Nahles oder Sigmar Gabriel als Vorsitzende sehen. Von den SPD-Wählern würden 23 Prozent Nahles den Vorzug geben, 20 Prozent sind für Gabriel. Auf den weiteren Plätzen als denkbare Schulz-Nachfolger: Olaf Scholz (12 Prozent ), Malu Dreyer (11), Manuela Schwesig (6), Juso-Chef Kevin Kühnert (5) und Thorsten Schäfer-Gümbel (2).

Bei der Frage nach der politischen Kompetenz der Parteien trauen nur noch 7 Prozent der Bundesbürger der SPD zu, sie könne mit den Problemen in Deutschland am besten fertig werden. Das ist 1 Punkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste Wert seit einem Jahr.

Den Unionsparteien trauen unverändert 27 Prozent der Deutschen Problemlösungs-Kompetenz zu, 53 Prozent der Befragten halten keine Partei für hinreichend kompetent.

Für die Umfrage zur Parteien- und Kanzler-Präferenz wurden vom 22. bis 26. Januar den Angaben zufolge 2.505 Menschen befragt.

January 29, 2018

