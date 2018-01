München - Der gemeinsame Vertreter KEOS nahm an der Gläubigerversammlung der Air Berlin PLC am 25. Januar 2018 teil und vertrat die Rechte der Anleihegläubiger der von der Air Berlin PLC (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000) emittierten EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (die "Anleihe") (ISIN DE000AB100B4/ WKN AB100B) so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

