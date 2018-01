Peter Turrini prangert gedankenlosen Alltagsrassismus an. Sein neues Stück kommt zur richtigen Zeit - nach dem Rechtsruck in Österreich sind rote Linien einer geschichtsbewussten Demokratie immer weniger erkennbar.

Nach der Uraufführung des Volkstücks "Das Fremdenzimmer" in Wien raucht Schriftsteller Peter Turrini am Hinterausgang des Theaters in der Josefstadt eine Zigarette mit seinem Kollegen Felix Mitterer ("Piefke-Saga"). Der gebürtige Kärntner, Autor von "Sauschlachten" und der TV-Serie "Alpensaga", ist erleichtert, sogar glücklich. Denn die Uraufführung seines brachialen, grotesken Volksstücks hat funktioniert. Dem Premierenpublikum, darunter Österreichs Altbundeskanzler Franz Vranitzky, ist quasi das Lachen im Hals stecken geblieben. Langer Applaus.

Der 73-jährige Turrini ist keiner, der Zweifel an seiner Haltung zulässt. Seine Sprache entlarvt, seziert und ätzt. Da werden Flüchtlinge zu "Samenschleudern" im nazistischer Weise degradiert. Der Plot ist simpel: Als der syrische Flüchtlingsjunge Samir Nablisi (Tarmin Fattal) auf seiner Flucht vor der österreichischen Polizei verzweifelt Unterschlupf bei der Mindestrente beziehenden Herta Zamanik (Ulli Maier) und ihrem Ehemann Gustl (Erwin Steinhauer), einem frühpensionierten Briefträger sucht, gerät die falsche Idylle im sozial geförderten Heim aus den Fugen. Herta macht den Migranten zum Ersatz für den seit Jahren verschwundenen Sohn.

Regisseur Herbert Föttinger provoziert bei der Uraufführung von "Das Fremdenzimmer" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...