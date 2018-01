In einem Interview mit dem dem britischen Sender ITV gab der US-Präsident nun seine Twitter-Gewohnheiten preis. Donald Trump bevorzugt es, sich am Morgen oder am Abend zu äußern - manchmal auch gerne vom Bett aus.

US-Präsident Donald Trump setzt seine zahlreichen Twitter-Botschaften auch vom Bett aus ab. "Ja, vielleicht manchmal vom Bett aus, vielleicht manchmal beim Frühstück oder beim Mittagessen oder sonst wo, aber generell am Morgen oder am Abend", sagte Trump in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview mit dem britischen Sender ITV. Tagsüber sei er hingegen sehr beschäftigt. Manchmal wolle er aber auch einfach schnell etwas diktieren ...

