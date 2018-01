Bonn (ots) - Effizientes E-Mail Marketing verlangt, wie jede andere Marketingdisziplin auch, nach strategischer Planung. Ziele müssen gesetzt und in messbaren Größen operationalisiert werden. Hierzu steht eine Reihe von KPI (Key Performance Indicators) zur Verfügung. Diese KPI (Key Performance Indicators) sind Schlüsselkennzahlen, die helfen, die Erfolge einzelner Maßnahmen zu bewerten. Der Online-CRM Beratungs- und Technologieanbieter artegic AG stellt die 25 wichtigsten E-Mail Marketing Kennzahlen in einer umfangreichen Checkliste vor.



Umfassende Messbarkeit ist die Stärke im E-Mail Marketing



"Die umfassende Messbarkeit gehört zu den größten Stärken von E-Mail Marketing. Jede Reaktion der Empfänger lässt sich messen und eine entsprechende Einwilligung vorausgesetzt, sogar einzelnen Nutzern zuordnen. Strategisches Opt-In Management und Kennzahlenbewertung ermöglichen nachhaltige Kommunikation mit dem Kunden oder Interessent und bieten Potenzial zu einer Erweiterung des Absatzmarktes, Verbesserung des Service ober Optimierung der Dienstleistung. Doch neben messbaren Reaktionen spielen auch weitere Kennzahlen eine Rolle: Qualitätsmaße, welche die Aktivität und Bindung der Empfänger angeben, oder auch monetäre Größen, mit denen sich finanzieller Erfolg und Kosten bestimmen lassen", so Stefan Mies Marketing Consultant der artegic AG.



E-Mail Marketing in ein hierarchisches Zielsystem überführen



Üblicherweise werden Ziele in einem Unternehmen anhand eines hierarchisch gegliederten Systems definiert. Um die Unternehmensziele zu operationalisieren, bedarf es konkreter Dimensionen und Werte. Dies sind primär monetäre Zielwerte, z.B. Gewinn, Umsatz, Kosten oder ROI. Die übergeordneten Unternehmensziele definieren dabei die Ziele der einzelnen Hierarchieebenen, für den Kommunikationsmix und dessen einzelne Instrumente, unter anderem für das E-Mail Marketing. Auf Basis einer einzelnen Kennzahl den Erfolg oder die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme zu beurteilen, kann ohne eine Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs zu Fehlentscheidungen führen. Wenn Wissen über Interdependenzen und Bedeutung der KPI an Einfluss gewinnt, kann daraus ein Controlling-Cockpit für die E-Mail Marketing Kommunikation entwickelt werden.



Qualitative Kontaktbasis aufbauen



Der Aufbau eines hochwertigen Verteilers gehört zu den wichtigsten Aufgaben im E-Mail Marketing. Eine qualitative Kontaktbasis zeichnet sich durch eine starke Empfängerbindung und eine hohe Aktivierung aus. Um diese abzubilden, sind neue Kennzahlen wie die Retention Rate oder der Segment Engagement Quotient notwendig. Diese "neuen" Kennzahlen sind nur zwei von vielen KPIs, die zur Erfolgsbestimmung im E-Mail Marketing zur Verfügung stehen. Die Entwicklung der Branche führt dabei immer wieder zu neuen Fragestellungen, die zu neuen Messgrößen führen. Beispielsweise die Mobile Rate als Kennzahl für die Bestimmung der mobilen Aktivität des eigenen Empfängerkreises. Sie ist ein Indikator dafür, ob es sich lohnt, in ein mobiles (responsive) E-Mail Design zu investieren.



Kostenlose Checkliste herunterladen



Die Checkliste "Die 25 wichtigsten E-Mail Marketing Kennzahlen" enthält 25 Kennzahlen aus dem E-Mail Marketing, wie zum Beispiel: Retention Rate, Segment Engagement Quotient, Return on Investment, Mobile-Rate oder Lesedauer und kann hier kostenlos heruntergeladen werden.



Bitte klicken Sie auf den Link, um zum Download zu gelangen: https://www.artegic.com/de/email-marketing-kennzahlen/



artegic AG - WE ENGINEER SUCCESS IN DIGITAL CRM



Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. artegic hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Engineering. Das Leistungsportfolio umfasst Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM.



artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa.



Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand.



Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Online Dialog CRM Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. 2015 wurde die Lösung von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt.



Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzern sowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE, Web.de, und maxdome zählen zu den Kunden von artegic.



Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.



artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).



OTS: artegic AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61233.rss2



Pressekontakt: artegic AG Zanderstraße 7 53177 Bonn



Herr Sebastian Pieper



Tel: +49(0)228 22 77 97-0 Fax: +49(0)228 22 77 97-900



pr@artegic.de https://www.artegic.com Twitter: http://twitter.com/artegic Facebook: http://facebook.com/artegic