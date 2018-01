Essen - Sowohl die BIP-Daten für das vierte Quartal in den USA als auch der Auftritt des US-Präsidenten in Davos wurden am Freitag mit viel Interesse verfolgt, so die Analysten der National-Bank AG.Das US-Wirtschaftswachstum habe im letzten Quartal des Jahres 2017 nachgelassen. Hauptursache dafür sei ein kräftiger Anstieg der Importe gewesen. Selbst ein boomender privater Konsum sei nicht in der Lage gewesen, den negativen Effekt des Außenhandelsdefizits auszugleichen. Der Konsumboom dürfte zugleich eine Ursache für das starke Anziehen der Importe gewesen sein. Dennoch sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die erste Schätzung für das US-BIP üblicherweise noch einigen Revisionen unterliege. Gerade beim Außenbeitrag könne sich noch einiges tun.

Den vollständigen Artikel lesen ...