In der vergangenen Woche markierte der DAX am Dienstag ein neues Allzeithoch. Doch danach ging es abwärts für den Leitindex. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 0,7 Prozent. Wie er nun heute in die neue Woche startet, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.