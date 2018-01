Zürich - Der schwache Dollar und der starke Euro standen im Fokus. Der S&P 500 kletterte weitere 2.2%, wogegen europäische Aktien unter dem Höhenflug des Euro litten. Der EuroStoxx50 stagnierte im Wochenrückblick und der DAX verlor 0.7%. Der SMI konnte sich halten (+0.1%), getragen vom positiv aufgenommenen Abschluss von Novartis (+5.2%). Roche (-1.3%), Nestlé (-1.6%), SGS (-2.9%) und Givaudan (-3.7%) gaben nach.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen in den USA konnten den Anstieg der Vorwoche auf über 2.6% konsolidieren. In Deutschland entwickelte sich die Rendite im Bund bei 0.63% seitwärts und kletterte in der Schweiz zur Null-Prozent-Linie.

Trump korrigiert Mnuchin-Aussagen

Bei den Währungen war Action angesagt. Gespannt wartete man auf die Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi per Donnerstag. Bereits im Vorfeld begann der Euro zu erstarken und hielt sich trotz verbalen Schwächungsversuchen von Draghi. Die EZB beliess die Zinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...