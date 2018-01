Nürnberg (ots) -



Das Siegerfoto mit dem Titel "Gültig" stammt von Robert Michael (39) aus Dresden.



"Die Bundesliga-Gewichtheber der SG Fortschritt Eibau empfangen am 25. März den AC Germania St. Ilgen. Ich wollte da unbedingt hin, der Auftrag klang irgendwie urig, ich hatte das Gefühl, da kommt etwas bei rum. Meine Position ist in der Aufwärmhalle, von dort aus fotografiere ich durch den Türrahmen die Hebebühne. Lokalmatador Steve Burkhardt jubelt nach einem gültigen Versuch. Mir gefällt an diesem Motiv dessen Symmetrie: Der Kopf des Athleten trifft optisch genau die Mitte der Deckentäfelung, und zwischen seinen Beinen ist der Kampfrichter zu sehen."



Das preisgekrönte Bild fand sich unter hunderten von Motiven von 68 Teilnehmern in den Kategorien "Sport allgemein: Action", "Sport allgemein: Feature/Impressionen/Emotionen", "Amateur- und Jugendfußball", "Fußball allgemein" und "Portfolio/Sportreportage". Unter der Federführung von kicker-sportmagazin, in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten, hat eine Jury von Fachleuten 26.000 Euro an Preisgeldern verteilt.



Alle ausgezeichneten Motive werden am 30. Januar und am 6. Februar in kicker-sportmagazin veröffentlicht. Danach gehen Großkopien der prämierten Fotos und eine Auswahl der schönsten Bilder in einer Wanderausstellung auf Deutschland-Tournee.



"Das Sportfoto des Jahres" wird seit 1963 vom VDS vergeben. Neben dem kicker-sportmagazin engagieren sich Nikon, Volkswagen und der Deutsche Fußball-Bund als Partner.



Das Bild des Fotografen Robert Michael (39) aus Dresden mit dem Titel "Gültig" wurde zum "Sportfoto des Jahres" gewählt. Die Aufnahme entstand bei einer Begegnung in der Gewichtheben-Bundesliga zwischen der SG Fortschritt Eibau und dem AC Germania St. Ilgen am 25. März 2017 in Eibau.



