Der chinesische Markt gewinnt für die deutschen Autohersteller immer weiter an Bedeutung. Vor neun Jahren war der Anteil deutscher Autos in China nur gut halb so hoch. Am meisten profitiert Volkswagen.

Satte 34,9 Prozent ihrer Autos haben Volkswagen, Daimler und BMW im vergangenen Jahr in China verkauft, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens Ernst&Young (EY) hervorgeht. Damit gewinnt der chinesische Markt für die deutschen Autohersteller immer weiter an Bedeutung. Der Wert steigt seit Jahren, 2009 war der Anteil nur gut halb so hoch. Am stärksten hängt VW an China: 40 Prozent der 2017 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...