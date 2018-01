Zürich - Die Schweizer KMU sind gesund und haben sich 2017 übernahmefreudig gezeigt: Die Anzahl der Fusionen und Akquisitionen ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr auf 201 gestiegen, wie der neuen Studie von Deloitte zu den M&A-Aktivitäten von KMU in der Schweiz zu entnehmen ist.

Erstmals seit 2013 ist die Zahl der inländischen Transaktionen wieder gestiegen. Zudem sind Schweizer Tech- und Fintech-Unternehmen im Ausland begehrt: Ganze 17 Schweizer KMU wurden 2017 gekauft. Weiter macht sich der Anlagenotstand bemerkbar: Bei über einem Drittel der Deals waren Private-Equity-Fonds beteiligt. Die Zahl der Transaktionen dürfte 2018 erneut klar steigen.

Die Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson prägte zwar das Schweizer M&A-Jahr, die KMU bleiben aber der zahlenmässig wichtigste Motor der M&A Aktivitäten. 2017 verzeichnete Deloitte 201 M&A-Transaktionen mit Beteiligung von Schweizer KMU, was einem Plus von 5,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der 2016 beobachtete Aufwärtstrend setzt sich also fort, obwohl die Anzahl der Transaktionen noch relativ klar unter dem Niveau von 2013 und 2014 liegt.

«Seit dem Frankenschock vor drei Jahren haben viele KMU ihre Effizienz gesteigert, in Innovation und Qualität investiert und ihre Preise konkurrenzfähiger gemacht. Zudem sind sie in der Regel rentabel und wenig verschuldet. Ihre Fokussierung auf Wachstum hat den Transaktionsmarkt belebt und wird ihn weiter befeuern», erklärt Jean-François Lagassé, leitender Partner Financial Advisory von Deloitte Schweiz.

Nordamerikanische Firmen lieben Schweizer KMU

Im vergangenen Jahr gaben 141 schweizerische KMU ihre Unabhängigkeit an Konkurrenten oder Investoren ab, die jeweils die Kapitalmehrheit übernahmen. Das ist ein Anstieg von acht Prozent, der hauptsächlich auf inländische Käufer zurückzuführen ist (71 Transaktionen, +16%). Die Übernahmen von KMU durch ausländische Unternehmen stiegen minim von 69 auf 70 Transaktionen.

«Schweizerische KMU sind erstklassige Partner: Unternehmerfamilien ohne Nachfolger verkaufen gerne in die Schweiz. Viele ausländische Investoren erwerben Schweizer KMU, weil sie sich internationaler aufstellen wollen und dabei langfristig vom Standort und Know-how profitieren.», erklärt ...

