Die Verbindung zu einem 12-Bit-High-Definition-Oszilloskop (HDO) bietet eine zusätzliche Analog- plus Digital- plus Sensor-Erfassung (bis zu 8+16+24 Kanäle). Alle Kanäle haben eine 24-Bit-Auflösung (wird in 32 Bit Gleitkomma-Format abgelegt) mit einer absoluten Ungenauigkeit von zirka 0,05 %. Built-in-Filter mit einer Einstellung kleiner als 100 Hz reduziert zusätzlich das Rauschen. Verstellbare Gain-Bereiche (1 mV bis 10 V/div) erfassen präzise eine große Anzahl an Signallevels. Der SAM40 wird für den Datentransfer und Control/Trigger-Befehle mit einem USB-2.0-Kabel ...

