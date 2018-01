Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten behauptet in die Woche. Der DAX zieht im frühen Handel geringfügig um 0,1 Prozent an auf 13.348 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert kaum verändert bei 3.646 Punkten. Händler sprechen von einem ruhigen Wochenstart. Heraus ragen VW-Vorzüge mit 1,5 Prozent Plus auf 184,68 Euro, nachdem die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch die Aktien laut Händlern mit einem Kursziel von 205 Euro zum Kauf empfohlen haben. Daneben stehen Technologie-Aktien im Blick, hier steigen die schweizerischen AMS nach neuen Geschäftszahlen um 24 Prozent.

Am Gesamtmarkt gleichen sich die Impulse dagegen weitgehend aus. Rückenwind kommt laut Händlern von den Rekorden der Wall Street. Dort hatten am Freitag alle wichtigen Indizes neue Höchststände markiert. Zudem kommt der Euro noch etwas zurück und wird nun knapp unter 1,24 Dollar gehandelt. "Die Attacken des Euro auf die Marke von 1,25 Dollar sind erst einmal abgewehrt", so ein Händler. Vermutlich sei die Dollar-Schwäche damit erst einmal beendet oder zumindest unterbrochen.

Renditeanstieg hinterlässt Spuren

Andererseits ziehen die Renditen der Anleihen weiter an, der marktweisende Bund-Future fällt auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Nach Ansicht des niederländischen Zentralbankchefs Klaas Knot müssen die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank "so schnell wie möglich" aufhören. Ein Ende im September biete die Möglichkeit für eine Zinserhöhung in 2019. Allerdings gilt Knot als "Falke" im EZB-Rat, also als Anhänger einer straffen Geldpolitik.

Der Renditeanstieg drückt auf die zinssensitiven Aktien. So wird die Verliererliste von den Versorgern angeführt, ihr Index verliert 0,5 Prozent. Auch Nahrungsmittelaktien stehen mit einem Minus von 0,4 Prozent in ihrem Index auf der Verliererseite.

Dialog mit AMS deutlich im Plus

Auf der Gewinnerseite stehen dagegen die Rohstoff-Aktien mit einem Index-Plus von 0,9 Prozent. Der Index der Auto-Aktien steigt mit der VW-Stärke um 0,6 Prozent. Technologie-Aktien ziehen nach den starken US-Vorlagen um ein 0,6 Prozent an.

Nach Rekordzahlen und einem starken Ausblick geht es für AMS um 24 Prozent nach oben. Das Techunternehmen bietet Sensorlösungen an und ist vor allem bekannt als Zulieferer für Apple. Die Österreicher haben die Ziele für das Umsatzwachstum auf 60 Prozent für den Zeitraum 2016 bis 2019 erhöht. Bislang lag das Ziel bei 40 Prozent. Der starke Anstieg beruhe vor allem auf einer Reihe von Wachstumsmöglichkeiten bei Smartphone- und Consumer-Anwendungen, heißt es. Dies dürfte für Erleichterung bei Apple-Zulieferern sorgen, hatten doch zuletzt die Sorgen über eine nur schwache Nachfrage nach dem iPhone X für Druck auf den Sektor gesorgt. Im Windschatten ziehen Dialog um 4,9 Prozent an. Von AMS profitieren auch STMicro, die Aktien gewinnen 3,6 Prozent.

Erleichterung nach Wirecard-Zahlen

Der TecDAX steigt um 0,7 Prozent und profitiert neben Dialog auch von Wirecard. Händler sind nach neuen Geschäftszahlen erleichtert, nachdem in der vergangenen Woche wieder einmal ein negativer Analystenbericht den Kurs deutlich gedrückt hatte. Der Umsatz liegt mit 1,49 Milliarden Euro leicht über der Schätzung von 1,47 Milliarden Euro, der operative Gewinn auf EBITDA-Basis hat mit 412 Millionen Euro die Schätzung von 411 Millionen Euro ebenfalls leicht geschlagen. Daneben hat das Unternehmen den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt.

ITC-Urteil stützt Airbus

Bei den Einzeltiteln stehen auch Airbus im Blick, der Kurs gewinnt 0,8 Prozent. Das Scheitern der Boeing-Klage gegen Bombardier vor der International Trade Commission (ITC) in den USA ist laut Händlern nicht nur eine gute Nachricht für die Kanadier, sondern auch für Airbus. Die Entscheidung bedeutet, dass das US-Handelsministerium seine Absicht nicht weiter verfolgen kann, seit Ende vergangenen Jahres ungewöhnlich hohe Zölle von bis zu 300 Prozent auf Importe der neuen C-Series-Jets von Bombardier in die USA zu erheben. Bombardier reagierten am Freitag an der Börse Toronto mit einem Plus von 15 Prozent. Airbus hält die Mehrheit an dem C-Series-Projekt.

