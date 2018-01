Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG kauft Einkaufszentrum in Altena, Nordrhein-Westfalen

- Zentrale Lage am Anfang der Fußgängerzone

- Über 12.300 m² Gewerbe- und Wohnfläche

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat in Altena, Nordrhein-Westfalen, ein Einkaufszentrum erworben. Das Objekt verfügt über eine Vermietungsfläche von insgesamt 12.363 m² und liegt in zentraler Lage von Altena am Beginn der Fußgängerzone. Bei rund 10.000 m² handelt es sich um Gewerbeflächen, über 2.300 m² entfallen auf 29 Apartments. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Einkaufszentrum Stapel-Center befindet ...

