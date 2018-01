"Mit einer 3D-Seismik legen wir jetzt die Grundlage für die Erschließung weiterer Erdölvorkommen an der deutsch-niederländischen Grenze", sagte Andreas Scheck, Leiter Wintershall Deutschland. Die hochauflösende 3D-Seismik soll Ende Februar 2018 abgeschlossen sein. Sie ermögliche es dem Unternehmen, neue Bohrungen an der deutsch-niederländischen Grenze zu planen, betonte Scheck. Die Erdölförderung im niedersächsischen Emlichheim gehört zu den größten und traditionsreichsten Produktionen in Deutschland - mit einer nahezu konstanten Förderung seit 70 Jahren. Das sei weltweit einzigartig und vor allem der immer weiterentwickelten Dampffluttechnik zu verdanken.

Nennenswerter Beitrag zur Erdölproduktion

Bereits im Sommer 2017 hatte das BASF-Tochterunternehmen eine Bohrkampagne erfolgreich abgeschlossen. Mit 13 neuen Bohrungen baut das Unternehmen ...

