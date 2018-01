VW Vzg.-Calls mit 117%-Chance bei Kursanstieg auf 195 EUR

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039), die in den vergangenen Monaten um mehr als 25 Prozent zulegen konnte, liegt auch im frühen Handel des 29.1.18 mit einem Kursplus von 2 Prozent an der Spitze der im DAX-Index gelisteten Aktien. Laut Neueinschätzung von Merrill Lynch, in der die VW Vzg.-Aktie mit einem Kursziel von 205 Euro zum Kauf empfohlen wird, hinkt die Aktie trotz des starken Kursschubs der vergangenen Monate dem europäischen Branchenindex noch hinterher.

Wenn die VW Vzg.-Aktie ihren aktuellen Höhenflug im kommenden Monat um weiter 10 Euro auf 195 Euro fortsetzen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe prozentuelle Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 185 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 185 Euro, Bewertungstag 20.4.18, BV 0,1, ISIN: DE000DD4F2Z6, wurde beim Aktienkurs von 184,80 Euro mit 0,93 - 0,94 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat auf 195 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,25 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 177,140395 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 177,140395 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW9KX04, wurde beim Aktienkurs von 184,80 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 195 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,78 Euro (+117 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 170 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 159,0024 Euro, KO-Marke bei 170 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GD95QD6, wurde beim Aktienkurs von 184,80 Euro mit 2,57 - 2,58 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 195 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 3,60 Euro (+40 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de