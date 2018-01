Hannover - Am deutschen Anleihenmarkt sind die Kurse am Freitag leicht gefallen, so die Analysten der NORD LB.Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe bei 159,79 Punkten notiert, die Rendite der 10-jährigen Bund habe mit 0,62% knapp über dem Vortag (0,61%) gelegen. Anleger hätten sich angesichts der am Nachmittag anstehenden wichtigen Konjunkturdaten und der Rede von US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos weitgehend in Zurückhaltung geübt.

