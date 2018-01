Zürich - Es hört sich alles so gut an rund um einen Grossteil der Weltwirtschaft. Schnell, schnell haben die Experten jüngst ihre Wachstumsprognosen erhöht. 2018 wird inzwischen als bestes Jahr seit 2011 eingestuft. Die Erwartungen an die Geldpolitik haben sich anscheinend jedoch weniger stark verändert. Obwohl die Marktzinsen gestiegen sind, deuten die implizit in den Marktpreisen enthaltenen Erwartungen auf eine relativ vorsichtige Anpassung der Geldpolitik in den kommenden Jahren hin.

Bestes Beispiel sind vielleicht die USA, wo die Märkte trotz starken Wachstums und bevorstehender fiskalischer Impulse in den nächsten zwei Jahren nur mit etwas mehr als drei Zinserhöhungen rechnen. In vielen anderen Industriestaaten sind die Erwartungen sogar noch geringer. Sollten die Märkte erwarten, dass die Notenbanken in einem konjunkturellen Aufschwung die Geldpolitik schneller verschärfen?

In den USA scheint die kurze Antwort ja zu sein. Aberdeen Standard Investments geht davon aus, dass die US-Notenbank in den nächsten zwei Jahren mehr als das Doppelte der Straffung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...