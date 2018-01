Zürich (awp) - Schmolz+Bickenbach (S+B) hat von einem französischen Gericht den Zuschlag für Teile von Asco Industries erhalten. Die Transaktion per 1. Februar schliesst die Übernahme der wichtigsten Standorte von Asco Industries mit ein. An diesen Standorten werde die Mehrheit der Arbeitsplätze gesichert, heisst es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...