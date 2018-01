Zürich - Das Internet der Dinge (IoT) ist und bleibt ein Topthema. "In diesem Jahr werden die Marktführer ihre Zusammenarbeit intensivieren, und zwar trotz der unvermeidlichen und 2018 einsetzenden Konsolidierung der über 300 IoT-Plattformen", so Werner Rieche, Geschäftsführer der Software AG Deutschland und Regional President DACH. Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen werden die übrig bleibenden IoT-Plattformen durchdringen. Devices und neue Geschäftsmodelle werden dabei florieren.

"Im internationalen Wettstreit um den Zukunftsmarkt IoT gehen wir mit unserer Plattform Cumulocity IoT ins Rennen", so Georges Faddoul, Managing Director der Software AG Schweiz. "Damit bieten wir unseren Kunden einen unkomplizierten, cloud-basierten Einstieg in IoT-Lösungen. Unternehmen können so ihre eigenen IoT-Anwendungen und Lösungen entwickeln und innovative, kollaborative digitale Geschäftsmodelle und "smarte" Produkte und Services einführen".

1. Keine Zeit für Einzelkämpfer

Den IoT-Markführen dämmert langsam: Wenn sie innovativ sein wollen, führt an einer Zusammenarbeit - auch mit Konkurrenten - kein Weg vorbei. Die Kooperation mit Konkurrenten, die nicht die eigene Integrität oder das eigene geistige Eigentum in Frage stellen, gelingt über Standardisierung. Von gemeinsamen Standards, entwickelt von praxiserfahrenen Experten, können alle Beteiligten profitieren. Joint Ventures heisst das Stichwort der Stunde.

2. Von datengetriebenen Analysen zu prozessgetriebenen Aktionen

IoT-Plattformen ...

