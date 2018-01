Die Finanzmesse hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Einst als Fondsmesse für Privatanleger lanciert, gab es zunehmend Kritik von den Ausstellern: Zu teuer, zu viel Aufwand, falsches Publikum. Denn statt an den Retailkunden richten sich die Her- und Aussteller der Finanzindustrie vor allem an die Finanzprofis in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...