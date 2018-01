Als ich vor Kurzem durch einen lokalen Buchladen stöberte, stolperte ich regelrecht über einen Finanzratgeber. Der Titel des Werks? Sinngemäß die titelspendende Frage, sprich, Wie lege ich 10.000 Euro richtig an?



Natürlich konnte ich an diesem vermeintlich heiligen Gral nicht einfach vorbeischlendern. Zu groß war die Neugierde, zu groß die Verlockung mir die Antwort auf diese spannende Frage ja nicht entgehen zu lassen.

Die Ernüchterung ... beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses

Doch schnell war es aus mit der Spannung. Denn bereits beim Durchblättern des Inhaltsverzeichnisses entdeckte ich ein breites Sammelsurium an allem, was die Anlagewelt zu bieten hat.



Festgeld, Tagesgeld, Lebensversicherung, Aktivfonds, Immobilien, ETF, Einzelaktien und ...

