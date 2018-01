Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Die britische Autorin Jojo Moyes hat mit ihren romantischen Romanen "Ein ganzes halbes Jahr" und "Ein ganz neues Leben" Millionen Frauenherzen verzaubert und zu Fans der weiblichen Hauptfigur Lou Clark gemacht. Die ist Ende 20, hat ein großes Herz, eine ziemlich große Klappe, ist aber auch leicht chaotisch und planlos. Nach dem Tod des gelähmten Will, den Lou gepflegt und in den sie sich schwer verliebt hatte, findet sie mit Sam bald eine neue Liebe. Doch rundherum glücklich ist sie nicht. All ihren Mut zusammennehmend, beschließt Lou, London hinter sich zu lassen und nach New York zu ziehen. Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche: "Mein Herz in zwei Welten" von Jojo Moyes.



Sprecherin: 'Trag deine Ringelstrumpfhosen mit Stolz. Führe ein unerschrockenes Leben. Fordere dich heraus. Lebe einfach.': Diesem Ratschlag von Will folgt Lou in "Mein Herz in zwei Welten" nun endlich und wandert nach Amerika aus.



O-Ton 1 (Mein Herz in zwei Welten, 20 Sek.): "Ich trinke New Yorker Kaffee in einem New Yorker Café! Ich gehe eine Straße in New York entlang! Wie Meg Ryan! Oder Diane Keaton! Ich bin im ECHTEN New York! Ich war vollkommen da, meine Sinne wach, mein ganzes Ich bereit, die neuen Erfahrungen aufzunehmen. Ich war am einzig richtigen Ort auf der Welt."



Sprecherin: Auch ihr neuer Job als persönliche Assistentin einer reichen Geschäftsfamilie aus der Fifth Avenue gefällt ihr, weil sie in dicken Limousinen fahren und sich für viel Geld neu einkleiden darf...



O-Ton 2 (Mein Herz in zwei Welten, 14 Sek.): "Wenn ich gewusst hätte, dass ich an diesem Nachmittag zum ersten Mal in meinem Leben Dreitausend-Dollar-Kleider anprobieren würde, hätte ich möglicherweise darauf geachtet, keinen lustigen Slip mit einem Dackel drauf zu tragen und einen BH, der nicht mit einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wurde."



Sprecherin: Außerdem öffnen sich für Lou plötzlich jede Menge Türen in bis dahin unbekannte Welten voller glamouröser Frauen.



O-Ton 3 (Mein Herz in zwei Welten, 23 Sek.): "Als erstes fiel mir auf, wie dünn sie alle waren, Knochengestelle in winzigen Kleidern, Schlüsselbeine, die hervorstanden wie Leitplanken. Die Frauen in diesem Ballsaal sahen danach aus, als wäre die Arbeit an ihrer Erscheinung eine Vollzeitbeschäftigung. Da war kein einziges Haar, das nicht perfekt in Form frisiert war; kein Oberarm, den rigoroses tägliches Training nicht straff gehalten hatte."



Sprecherin: Schon bald erkennt Lou aber, dass in dieser neuen Welt längst nicht alles Gold ist, was glänzt. Außerdem vermisst sie neben ihrer liebenswert chaotischen Familie vor allem Sam - den Mann, der sie damals in London auffing, als sie fiel. Immer öfter fragt sie sich deshalb, ...



O-Ton 4 (Mein Herz in zwei Welten, 23 Sek.): "...was es eigentlich war, was ich selbst wollte, und eben nicht, was die anderen für mich wollten. Ich dachte darüber nach, was mir Will tatsächlich hatte sagen wollen - dass ich keiner Stellvertreteridee von einem erfüllten Leben nachjagen, sondern meinen eigenen Traum leben sollte. Das Problem war nur, dass ich nie so recht herausgefunden hatte, worin dieser Traum eigentlich bestand."



Abmoderationsvorschlag:



Genau das versucht Lou von da an rauszufinden und nimmt deshalb ihr Leben - charmant und chaotisch wie eh und je - selbstbestimmt in die Hand. Wenn Sie Lou dabei begleiten und Zeuge ihres Selbstfindungstrips werden wollen: "Mein Herz in zwei Welten" von Jojo Moyes gibt's als ungekürzte Hörbuch-Fassung exklusiv nur bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.



