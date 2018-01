Bereitstellung von Drittanbieter-Messung von Werbung und Werbevideos auf die der mobilen Facebook-App



Berlin (ots/PRNewswire) - DoubleVerify, der führende unabhängige Anbieter von Marktmessungs- und Analysesoftware, gab die Einführung von DoubleVerify Authentic Impression® für Werbung auf Facebook und Instagram bekannt. Die Partnerschaft bietet Werbetreibenden die Transparenz eines Drittanbieters für Sichtbarkeit undbetrügerischen Auslieferung von Werbevideos und Display-Werbung auf Facebookund Instagram.



"Die Integration unserer Marktmessungs- und Analysesoftware in Facebook bietet jetzt erstmals die Transparenz, die Werbetreibende heute erwarten", erklärte Wayne Gattinella, CEO von DoubleVerify. "Wir sind stolz darauf, mit Facebook - dem weltweit größten sozialen Netzwerk und einer leistungsfähigen mobilen Werbeplattform - zusammenzuarbeiten und den Einsatz der Branche für einen zuverlässigen und transparenten digitalen Werbemarkt voranzubringen."



DoubleVerify ist seit über 10 Jahren einer der anerkannten Marktführer bei Lösungen für Fragen der Markensicherheit und der Qualität digitaler Medien. Mit der heutigen Mitteilung erweitert DoubleVerify ihr Angebot der digitalenÜberprüfung auf alle wichtigen Publikations-, Programm- und Social-Media- Plattformen.



Für weitere Informationen zu DV und dem gesamten Angebot des Unternehmens an Aufrufqualitätslösungen einschließlich Markensicherheitsschutz, besuchen Sie bitte die



Website: http://www.doubleverify.com.



Über DoubleVerify



DV ist der führende unabhängige Anbieter von Software, Daten und Analyse zur Marketing-Erfolgsmessung, der die Qualität und Werbewirksamkeit von digitalen Medien für die weltweit größten Marken und Medienplattformen authentifiziert. DV bietet Medientransparenz und Überprüfbarkeit, um das höchste Niveau an Aufrufqualität für eine maximale Werbeleistung zur Verfügung zu stellen. Seit 2008 hat DV hunderten von Fortune-500-Unternehmen geholfen, das Beste aus ihren Medienausgaben herauszuholen, indem sie erstklassige Lösungen für die gesamte digitale Welt bereitstellt, die zum Aufbau einer besseren Branche beitragen. Mehr dazu unter doubleverify.com (http://www.doubleverify.com/).



DoubleVerify Susan Zemlyakova 212-631-2022 susan.zemlyakova@doubleverify.com



