Wien - In den nächsten Tagen steht eine wahre Flut an US-Konjunkturdaten an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Mittelpunkt des Interesses werde eindeutig der Arbeitsmarktbericht für Januar stehen. Die Analysten der RBI rechnen mit einem netto Beschäftigungszuwachs außerhalb der Landwirtschaft (Unternehmenserhebung) von 165.000 bei einer gleichzeitigen Aufwärtsrevision des Vormonatsergebnisses. Die Analysten der RBI sind damit etwas vorsichtiger als der Konsens, gehen aber davon aus, dass der Kälteeinbruch im Osten der USA den Stellenaufbau etwas gedämpft hat. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 4,1% verharrt haben, in den nächsten Monaten rechne man aber mit einem Rückgang unter 4%.

