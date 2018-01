Der Greenback versucht seine Verluste wieder auszugleichen, da Donald Trump am Mittwoch seine Rede zur Lage der Nation ( "State of the Union") halten wird GBP gerät unter Druck, da das Vertrauen in Theresa May angeschlagen ist Am Japanischen Aktienmarkt hält die Pechsträhne weiter an

Zusammenfassung:Im frühen Handel versucht der USD vor der anstehenden Rede von Donald Trump seine Verluste auszugleichen und ist daher am Montagmorgen die stärkste Währung im G10-Korb. Zudem geriet das britische Pfund erneut unter Druck, da Premierministerin May beschuldigt wird, bei den Verhandlungen mit der EU zu mild zu sein. Zuallerletzt konnten die japanischen Aktien ihre Pechsträhne nicht beenden. Der US-Dollar hatte einen schrecklichen Start ins neue Jahr. Nach den Kursrückgängen im Januar scheint es jedoch, als hätte er endlich festen Boden unter seinen Füßen gefunden. In den ersten Stunden des heutigen Handelstages ist der USD die stärkste Währung im G10-Korb. Dies könnte eine ...

