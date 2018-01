FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1820 (1885) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 325 (315) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS TARGET TO 430 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERNSTEIN CUTS EASYJET TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1600 PENCE - CITIGROUP CUTS UBM PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7500 (7700) PENCE - JPMORGAN CUTS POLYMETAL TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 840 (900) PENCE - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 790 (760) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CAPITAL CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 300 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS DIAGEO TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2400 (2600) PENCE - RPT/EXANE BNP CUTS DIAGEO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2750 (2700) PENCE



- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 415 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT'



