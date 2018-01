Die sehr gute Stimmung bei den deutschen Exporteuren scheint sich zu Beginn des Jahres zu normalisieren. So sind die Exporterwartungen des ifo-Instituts gesunken. Der DAX startete kaum verändert in die neue Woche. Wirecard legte Zahlen vor, die besser sind, als von Analysten erwartet. Nach der Achterbahnfahrt in der vergangenen Woche, sind die Aktien nun wieder gefragt. Unterdessen haben Analysten der Commerzbank das Kursziel für Continental angehoben. Holger Scholze berichtet.