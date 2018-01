In Deutschland überrascht Ikea auf den vordersten Plätzen der meistbeachteten Marken. Gute Platzierungen gibt es auch für VW und Lidl. International läuft es für beide noch deutlich besser.

Von welchen dieser Marken haben Sie in den vergangenen zwei Wochen etwas gehört - sei es in der Werbung, in den Medien oder in persönlichen Gesprächen? Und bewerten Sie das Gehörte zur Marke überwiegend positiv oder negativ? Diese Fragen stellte der YouGov-Markenmonitor BrandIndex im vergangenen Jahr allein in Deutschland mehr als 700.000 Interviewten online. Täglich haben Verbraucher diese Fragen zu über 1000 Marken repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren beantwortet.

Der BrandIndex ist auch international tätig und hat nun die globalen "Best Brands 2017" in einem Ranking veröffentlicht. Wir berechnen hierfür den Saldo der Anteile an positiven und negativen Antworten und weisen als Ergebnis den sogenannten Buzz-Score auf einer Skala von -100 bis +100 aus. Ein positiver Scorewert bedeutet demnach, dass der Anteil an Befragten, die Positives zu einer Marke wahrgenommen haben, überwiegt.

Überraschungen in Deutschland gibt es eher jenseits der Spitzenplätze: Dass Nivea hierzulande beim Buzz erneut am besten abschneidet, ist für BrandIndex-Kenner nichts Neues. Auch dm als zweitplatzierte Marke zählt zu den üblichen Verdächtigen. Andererseits gratulieren wir den Karlsruhern zur Verbesserung um einen Platz auf dem Siegertreppchen über alle Kategorien hinweg gegenüber dem Vorjahr.

