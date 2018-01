Der weltgrößte Tourismuskonzern Tui will sein Angebot ausbauen. Besonders Interesse hat das Unternehmen an weiteren Flugzeugen und Hotels. Aber auch in die Kreuzfahrtflotte soll künftig investiert werden.

Der weltgrößte Tourismuskonzern Tui will weitere Flugzeuge ordern. Zudem plant das Unternehmen, Geld in neue Kreuzfahrtschiffe und Hotels zu investieren. "Wir haben 70 737-Max-Flugzeuge fest bestellt. Ich denke, dass es sinnvoll ist, insgesamt 90 abzunehmen", sagte Tui-Chef Friedrich Joussen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montag). "In den nächsten Monaten werden wir uns ansehen, ob und wie wir ...

