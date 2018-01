Düsseldorf - Die Inflationsrate in den USA ist im vergangenen Jahr trotz robuster Konjunkturentwicklung und eines schwächelnden US-Dollars im Durchschnitt unter der Zielmarke der amerikanischen Notenbank von 2% geblieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diese Entwicklung sollte sich nach Erachten der Analysten auch in der Dezembererhebung des PCE-Deflators zeigen. Die Analysten würden erwarten, dass sich die Wachstumsrate im Dezember knapp unter dem Vormonatsniveau bei 1,7% gg. Vj. realisiert habe (November: 1,8% gg. Vj.). Auch die von den US-Notenbankern besonders beachtete PCE-Kerninflationsrate dürfte im Dezember lediglich dem Vormonatsniveau von 1,5% gg. Vj. entsprochen haben. Insgesamt würde damit der inflationäre Druck in den USA weiterhin überschaubar bleiben.

